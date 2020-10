Πέλλα

Νεκρός μοτοσικλετιστής ανήμερα των γενεθλίων του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μηχανή του άτυχου 21χρονου συγκρούστηκε με φορτηγό.

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε το μεσημέρι του Σαββάτου ένας 21χρονος μοτοσικλετιστής στην Πέλλα.

Στις 14:30, ο άτυχος νεαρός συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, πλαγιομετωπικά με φορτηγό στο 3ο χλμ εθνικής οδού Γιαννιτσών – Θεσσαλονίκης.

Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο των Γιαννιτσών, όπου και εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με το logospellas.gr ο 21χρονος νεαρός από την Νέα Πέλλα είχε σήμερα τα γενέθλιά του.