Πιερία

Όλυμπος: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου ορειβάτη

Να εντοπίσουν και να διασώσουν έναν 45χρονο ορειβάτη επιχειρούν από σήμερα το πρωί, Κυριακή, πυροσβεστική και διασώστες.

Ειδικότερα η πυροσβεστική ενημερώθηκε σήμερα στις 07:30 για τον 45χρονο ο οποίος έχει τραυματιστεί στη μέση και βρίσκεται στη θέση Γομαρόσταλο στο οροπέδιο Μουσών του Ολύμπου.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν οκτώ πυροσβέστες από την Κατερίνη και το Λιτόχωρο, ενώ την επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πυροσβεστική, ο 45χρονος ήταν μαζί με άλλα άτομα, τα οποία ενημέρωσαν για τον τραυματισμό του, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Οι διασώστες αναμένεται να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο, ώστε να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: makthes.gr