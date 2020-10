Θεσσαλονίκη

Φονική σύγκρουση αυτοκινήτων

Αιματηρός ήταν ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στην ΕΟ Θεσσαλονίκης- Πολυγύρου.

Τραγικό τέλος βρήκε ένας 60χρονος άνδρας, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο άτυχος άνδρας “έσβησε” στην άσφαλτο, το απόγευμα του Σαββάτου, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση του οχήματός του στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Πολυγύρου, στο ύψος του οικισμού Φιλοθέης.

Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με όχημα στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα -ο 55χρονος οδηγός και δυο ακόμα επιβάτες- τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Το τμήμα Τροχαία Θέρμης διενεργεί προανάκριση για το συμβάν.