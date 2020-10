Τρίκαλα

Κορονοϊός: Κρούσμα στις φυλακές Τρικάλων

Συναγερμός στις φυλακές Τρικάλων. Το κρούσμα προέκυψε από τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο.



Αναστάτωση επικρατεί στις φυλακές στα Τρίκαλα, από επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού, που καταγράφηκε σε εργαζόμενο των φυλακών.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρούσμα προέκυψε από τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε τις τελευταίες μέρες στις φυλακές.

Ο εργαζόμενος παραμένει ασυμπτωτικός, ενώ από Δευτέρα αναμένεται να αρχίσει η ιχνηλάτηση.

Πηγή: trikalavoice