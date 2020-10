Ηλεία

Φωτιά στον Πύργο

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά ξέσπασε, το απόγευμα της Κυριακής, σε δασική έκταση στην περιοχή Κορυφή του Πύργου.

Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής αποτελούμενες από 41 πυροσβέστες με 18 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα.

Το έργο των πυροσβεστικων δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα Ενημέρωσης η φωτιά έχει οριοθετηθεί.