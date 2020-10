Κοζάνη

Κλειστά λόγω κορονοϊού τα δικαστήρια στην Κοζάνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απόφαση του προέδρου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας.

Κλειστά θα παραμείνουν τα δικαστήρια της Κοζάνης τη Δευτέρα και την Τρίτη 5-6 Οκτωβρίου, λόγω κρούσματος κορονοϊού. Την απόφαση έλαβε ο πρόεδρος Εφετών Δυτικής Μακεδονίας.

Επίσης αναστέλλεται η λειτουργία όλων των υπηρεσιών, όπως η Εισαγγελία Εφετών, το Εφετείο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών, το Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο Κοζάνης, το Ειρηνοδικείο Εορδαίας και το Πταισματοδικείο Κοζάνης.