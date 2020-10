Ζάκυνθος

Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου στον ΑΝΤ1: συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες (βίντεο)

Ο Γ. Στασινόπουλος δήλωσε ότι οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς και οι ελπίδες για την κατάσβεση της φωτιάς στρέφονται στα εναέρια μέσα.

Μεγάλη μάχη για να οριοθετήσουν την πυρκαγιά που καίει δασική έκταση στη θέση Ναυάγιο στις Βολίμες Ζακύνθου δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή αναζωπύρωναν εστίες, κάνοντας το έργο των πυροσβεστών ακόμα πιο δύσκολο.

Στην περιοχή βρίσκονται, από χθες το βράδυ, και συντονίζουν τις επιχειρήσεις ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλειος Παπαγεωργίου και ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης.

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο σημείο του Ναυαγίου, όπου είναι το μοναδικό ενεργό μέτωπο, για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, 69 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων 16 οχήματα αλλά και υδροφόρες ΟΤΑ. Από αέρος επιχειρούν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα, δύο αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ και ένα Καναντέρ.