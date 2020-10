Αχαΐα

Ιδιοκτήτης γυμναστηρίου κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη

Η αστυνομία συνέλαβε τον «θερμόαιμο» άντρα μετά τις αποδείξεις που προσκόμισε το κορίτσι.

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές του Αιγίου, μετά από την καταγγελία ανήλικης μαθήτριας για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε από τον ιδιοκτήτη του γυμναστηρίου της.

Συγκεκριμένα η 16χρονη ενημέρωσε τους γονείς της ότι δεχόταν απρεπή μηνύματα μέσω των κοινωνικών δικτύων από τον εν λόγο άνδρα ενώ κατά τη διάρκεια της προπόνησης της εκείνος την πλησίαζε «επικίνδυνα» αναφέροντας της κάποια από τα μηνύματα που είχε στείλει.

Η μαθήτρια με τη συνοδεία των γονιών της αποφάσισε να τον καταγγείλει στους αστυνομικούς, αποκαλύπτοντας τα όσα βίωσε ενώ στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση προς το πρόσωπο του για την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Οι άνδρες της Ασφάλειας αφού τον συνέλαβαν, τον οδήγησαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιγίου με την δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του, και στην οποία περιλαμβάνονται οι συνομιλίες του στα social media με την 16χρονη.