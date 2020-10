Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Οριοθετήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά (βίντεο)

Οι πυροσβέστες έδιναν “μάχη” με τις φλόγες όλη τη νύχτα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας, επιχείρησαν ξανά τα αεροσκάφη.

Μετά από μία μεγάλη “μάχη” με τις φλόγες, από το μεσημέρι της Κυριακής, οι πυροσβέστες κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά που ξεκίνησε λίγο έξω από το χωριό Βολίμες και έφθασε έως το πλάτωμα πάνω από το Ναυάγιο, καίγοντας ένα πολύ όμορφο πευκοδάσος.

Οι πυροσβέστες όλο το βράδυ έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, κάτω από αντίξοες συνθήκες. Οι άνεμοι έφθασαν τα 7-8 μποφόρ, με αποτέλεσμα συνεχώς να δυναμώνει η φωτιά και να γίνονται αναζωπυρώσεις.

Μάλιστα, χρειάστηκε γκρέιντερ, το οποίο μέσα στο σκοτάδι κατάφερε να ανοίξει δρόμο κατά μήκος του δάσους, ώστε οι πυροσβέστες να μπορέσουν να προσεγγίσουν το πύρινο μέτωπο.

Με το πρώτο φως της ημέρας ήρθε και εναέρια βοήθεια, δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα, δύο PZL και ένα Canadair, τα οποία βοήθησαν πολύ τις επίγειες δυνάμεις.

Φωτογραφίες: ermisnews.gr / imerazante.gr

Βίντεο: Ionian Channel