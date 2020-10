Ηράκλειο

Αδέλφια αντάλλαξαν πυροβολισμούς

Θερμό επεισόδιο μεταξύ αδελφών. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο. Τι "όπλισε" τα χέρια τους.

Θερμό επεισόδιο εκτυλίχθηκε μεταξύ δύο αδελφών σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων του Ηρακλείου.

Το Σάββατο, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξαν στις καταθέσεις τους τα δύο αδέλφια, ο ένας αδελφός πυροβόλησε στον αέρα για να εκφοβίσει τον 55χρονο αδελφό του, ο οποίος την Κυριακή πυροβόλησε κατά του οχήματος του αδελφού του.

Τα δύο αδέλφια συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σήμερα στο αυτόφωρο. Ο εισαγγελέας άσκησε στον 55χρονο δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο 55χρονος πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο ενώπιον του ανακριτή ενώ σε σχέση με τον πρώτο πυροβολισμό υπήρξε διαχωρισμός από την υπόθεση και διατάχθηκε προανάκριση.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια διένεξη που έλαβε μεγαλύτερη διάσταση λόγω του οξύθυμου χαρακτήρα των δύο αδελφών, συμπληρώνοντας όμως ότι ήδη έχει μεταξύ τους επέλθει κοινωνική ειρήνευση.



