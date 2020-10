Πιερία

Βίντεο σοκ: εκπυρσοκρότησε όπλο όταν νεαρός επιχείρησε να το αρπάξει από αστυνομικό

Τη στιγμή που ο αστυνομικός προσπαθούσε να τον ακινητοποιήσει, ο 21χρονος επιχείρησε να του πάρει το όπλο το οποίο εκπυρσοκρότησε.

Παρ ολίγον τραγωδία τα ξημερώματα στην Κατερίνη, όταν ένας 21χρονος επιχείρησε να αρπάξει το όπλο του αστυνομικού που τον συνέλαβε και εκείνο εκπυρσοκρότησε!

Όλα ξεκίνησαν από μια ένταση που προκλήθηκε μεταξύ πωλητών στην πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο της πόλης. Περίοικοι ενημέρωσαν τις Αρχές και αμέσως έφθασε στο σημείο ένα περιπολικό.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο το επεισόδιο είχε λήξει, ωστόσο, οι Αρχές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε έλεγχο των ατόμων που βρίσκονταν εκεί. Τότε προκλήθηκε νέα ένταση, με αποτέλεσμα να συλληφθούν τρία άτομα.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας 21χρονος, αλβανικής καταγωγής, καθώς αντιστάθηκε και απώθησε τους αστυνομικούς, ενώ προσπάθησε να αφαιρέσει το όπλο αστυνομικού, με αποτέλεσμα να εκπυρσοκροτήσει, χωρίς να προκληθεί τραυματισμός.

Ακόμη, συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα, ένας 25χρονος Αλβανός και ένας 21χρονος Έλληνας, γιατί επιχείρησαν να ματαιώσουν τη σύλληψη του πρώτου.





Πηγή: lawandorder.gr