Αχαΐα

Εξιχνίαση υπόθεσης ανθρωποκτονίας στην Πάτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν, έπειτα από επιχείρηση στην Πάτρα και στην Κάτω Αχαΐα, τέσσερις άνδρες... Το χρονικό της υπόθεσης.

Εξιχνιάστηκε από την Ασφάλεια Πατρών η υπόθεση ανθρωποκτονίας ενός ηλικιωμένου, που είχε σημειωθεί πριν από περίπου 15 ημέρες, στην περιοχή Μιντιλόγλι. Σύμφωνα με την Αστυνομία, για την συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν σήμερα το πρωί, έπειτα από επιχείρηση στην Πάτρα και στην Κάτω Αχαΐα, τέσσερις άνδρες.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι τέσσερις δράστες διέρρηξαν στις 19 Σεπτεμβρίου την μονοκατοικία στην οποία διέμενε ο ηλικιωμένος άνδρας. Οι δύο εκ των δραστών εισέβαλλαν στο σπίτι, ενώ οι άλλοι δύο παρέμειναν στην πόρτα, για να εποπτεύουν τον εξωτερικό χώρο.

Αμέσως μετά, οι δύο άνδρες που μπήκαν στο σπίτι, κτύπησαν με ένα ξύλο τον ηλικιωμένο και στη συνέχεια, αφού ερεύνησαν όλους τους χώρους του σπιτιού, αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο και τα κλειδιά του αυτοκινήτου του θύματος, χωρίς όμως να καταφέρουν να πάρουν το όχημα.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε τραυματισμένος την επόμενη ημέρα από την οικιακή βοηθό του και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου έπειτα από περίπου 10 ημέρες υπέκυψε στα τραύματά του. Στο πλαίσιο των ερευνών που διενήργησαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, πήραν αποτυπώματα από το σπίτι καθώς και βιολογικό υλικό που εντόπισαν.

Μετά την εργαστηριακή εξέταση αντικειμένων, αλλά και δειγμάτων βιολογικού υλικού, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών υπέβαλλαν δικογραφία στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, με αποτέλεσμα να εκδοθούν από τον ανακριτή, εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τεσσάρων ανδρών. Οι τέσσερις συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν για να απολογηθούν στον ανακριτή Πρωτοδικών Πατρών.