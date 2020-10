Μεσσηνία

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την δολοφονία 18χρονου στη Μεσσήνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καζάνι που βράζει η Μεσσήνη μετά τη δολοφονία νεαρού. Συνελήφθη ο άνδρας που πυροβόλησε. Πώς έγινε το φονικό.

Καζάνι που βράζει είναι από χθες η περιοχή της Μεσσήνης, μετά την δολοφονία 18χρονου Ρομά από έναν 63χρονο στο χωριό Πιπερίτσα.

Ο 63χρονος Έλληνας συνελήφθη, το μεσημέρι, της Δευτέρας, σε τοπική κοινότητα του δήμου Μεσσήνη Μεσσηνίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία 18χρονου Έλληνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χθες το μεσημέρι, ο 63χρονος αντελήφθη να έχουν εισέλθει και να ερευνούν την οικία του τρία άτομα, τα οποία - όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια - ήταν ο 18χρονος και δυο ανήλικοι Έλληνες.

Και οι τρεις τράπηκαν σε φυγή, αφού προηγουμένως ένας από αυτούς απώθησε τον 63χρονο, ο οποίος, στη συνέχεια, πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο προς το σημείο που διέφυγαν, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 18χρονου.

Οι δυο ανήλικοι, λίγο αργότερα, προσήλθαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, όπου συνελήφθησαν, σχηματίσθηκε σε βάρος τους δικογραφία για ληστεία και οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.