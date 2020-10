Κέρκυρα

Σύλληψη και πρόστιμο σε “αρνητή μάσκας”

Αρνήθηκε να βάλει μάσκα εντός καταστήματος και τον συνέλαβαν.

Στη σύλληψη πολίτη που δεν φορούσε μάσκα προχώρησαν, χθες, αστυνομικοί στην Κέρκυρα.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί που διενεργούσαν ελέγχους για την τήρηση των μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορονοϊού, διαπίστωσαν ότι άνδρας δεν έφερε προστατευτική μάσκα εντός καταστήματος.

Τον κάλεσαν να βγει έξω από το κατάστημα και όταν τον ενημέρωσαν ότι θα του βεβαιωθεί το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, άρχισε να φωνάζει και να απειλεί τους αστυνομικούς.

Πριν ολοκληρωθεί ο αστυνομικός έλεγχος έφυγε από το σημείο τρέχοντας και εισήλθε στο αυτοκίνητό του, ενώ στη συνέχεια αντιστάθηκε στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Τελικά συνελήφθη με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για απειλή και άσκησης βίας κατά Υπαλλήλων, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο.

Ο συλληφθείς υπέβαλε έγκληση σε βάρος αστυνομικού για απλή σωματική βλάβη και εξύβριση.

Οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας.