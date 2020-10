Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά καίει δασική έκταση και η περιοχή είναι αρκετά δύσβατη.

Φωτιά ξέσπασε, το απόγευμα της Τρίτης, στην περιοχή Παγώντας του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρωn τμημάτων και 6 οχήματα. Από αέρος την επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν 1 ελικόπτερο και 2 αεροπλάνα.

Στο σημείο βρίσκεται καινό αντιδήμαρχος Μπάμπης Τσώκος όπου συντονίζει τος υδροφόρες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.

Η φωτιά καίει δασική έκταση και η περιοχή είναι αρκετά δύσβατη γι' αυτό συμμετέχουν και πεζοπόρα τμήματα.

Πηγή: evima.gr