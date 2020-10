Φθιώτιδα

Εφιάλτης για αγρότη που εγκλωβίστηκε κάτω από το τρακτέρ του (εικόνες)

Τα αντανακλαστικά της οικογένειάς του τον γλίτωσαν από τα χειρότερα. Καρέ –καρέ η επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Καταπλακωμένος από το τρακτέρ ήταν για τουλάχιστον τρεις ώρες, του ένας αγρότης στον περιφερειακό δρόμο μέσα στο Νέο Κρίκελλο, στη Λαμία.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο 78χρονος, από άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος του με αποτέλεσμα να πέσει με το τρακτέρ μέσα σε χαντάκι στα χωράφια του, όπου και ανατράπηκε.

Η οικογένειά του ανησυχούσε που ο ηλικιωμένος δεν επέστρεφε στο σπίτι κι έτσι ο γιος του πήγε να τον βρει, για να διαπιστώσει την επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο πατέρας του.

Ο άνδρας ειδοποίησε τις Αρχές και στο σημείο έσπευσαν η 7η ΕΜΑΚ και η ΠΥ Λαμίας, τα μέλη των οποίων απεγκλώβισαν τον άνδρα, που είχε τραυματιστεί στο κεφάλι.

Ο 78χρονος είχε τις αισθήσεις του όταν απεγκλωβίστηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στα Επείγοντα του ΓΝ Λαμίας.

Πηγή: lamiareport.gr