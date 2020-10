Αργολίδα

Νεκρή 30χρονη συνεπιβάτης μηχανής σε τροχαίο δυστύχημα (εικόνες)

Σφοδρή σύγκρουση αγροτικού με μηχανή. Τραγικός απολογισμός μία νεκρή και δύο τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

Το τροχαίο έγινε στον δρόμο Μύλων – Αργους, έξω από το Ναύπλιο, όπου συγκρούστηκαν ένα αγροτικό αυτοκίνητο και μία μηχανή. Το αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσει την ζωή της μία γυναίκα 30 ετών, η οποία επέβαινε στην μοτοσικλέτα, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο επίσης 30χρονος οδηγός της μηχανής.

Τραυματίας, αλλά ελαφρά, είναι και ο οδηγός του αγροτικού οχήματος. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου όπου νοσηλεύονται στηνχειρουργική μονάδα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η άτυχη κοπέλα όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα ήταν από το Άργος, ο οδηγός της μηχανής από το Ναύπλιο και ο οδηγός του αγροτικού από τους Μύλους. Δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστά τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: argonafplia.gr