Θεσσαλονίκη

Ληστεία με “όπλο” ΙΧ (εικόνες)

Με αυτοκίνητο εισέβαλλαν άγνωστοι σε επιχείρηση, την οποία λήστεψαν.

Με ΙΧ εισέβαλλαν άγνωστοι σε κάβα, στη Σίνδο, στη Θεσσαλονίκη, από όπου αφαίρεσαν εισπράξεις από την ταμειακή.

Οι δράστες έσπασαν με βαριοπούλα την ταμειακή μηχανή, αφαιρώντας περίπου 300 ευρώ, ενώ άρπαξαν και τσιγάρα, προτού φύγουν.

Να σημειωθεί ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε απόσταση «αναπνοής» από το Τμήμα Μεταγωγών Θεσσαλονίκης.