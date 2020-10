Αχαΐα

Νταλίκα έπεσε πάνω στον Προαστιακό (εικόνες)

Αναστάτωση και πανικός στον Προαστιακό. Φορτίο νταλίκας έπεσε πάνω στα βαγόνια. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην οδό Δημ. Μαξίμου, στο ύψος του Σκαγιοπουλείου, στην Πάτρα, όταν το φορτίο νταλίκας έπεσε επάνω στον Προαστιακό που εκτελούσε εκείνη την ώρα δρομολόγιο.

Το φορτίο ευτυχώς, προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές στο τρένο ενώ οι επιβάτες του είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η νταλίκα επιχείρησε να στρίψει στο σημείο, ενώ για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία "έχασε" το φορτίο της το οποίο έπεσε πάνω στο τρένο!

Το δρομολόγιο προς Καμίνια έχει διακοπεί.

Πηγή: tempo24.gr