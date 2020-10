Θεσσαλονίκη

Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο (βίντεο)

Άφαντοι με τη λεία τους έγιναν οι δράστες. Τι είπε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Στόχος διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα κοσμηματοπωλείο επί της Λ. Δημοκρατίας στο κέντρο του Ωραιοκάστρου.

Άγνωστοι παραβίασαν τα μεταλλικά ρολά του καταστήματος και εισέβαλαν στο εσωτερικό του - παρά το γεγονός ότι χτύπησε ο συναγερμός - απ’ όπου αφαίρεσαν κυρίως ασημένια κοσμήματα. Όταν έφτασε στο σημείο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, οι δράστες είχαν ήδη εξαφανιστεί.

Όπως δήλωσε στο politesoraiokastrou.gr, οι δράστες …μπερδεύτηκαν και άρπαξαν τόσο από τη βιτρίνα όσο και από το εσωτερικό του καταστήματος, κυρίως ασημένια κοσμήματα, αφήνοντας πίσω τους πολλά χρυσά.