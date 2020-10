Μεσσηνία

Επεισόδια στην κηδεία του 18χρονου στην Μεσσήνη (βίντεο)

Συγγενείς και φίλοι του 18χρονου συγκρούστηκαν με ΜΑΤ. Πέτρες και χημικά μετά την κηδεία του άτυχου νέου, στην οποία παρευρέθηκαν 1500 άτομα.

Εν μέσω επεισοδίων έγινε σήμερα η κηδεία του 18χρονου Ρομά στη Μεσσήνη, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του από τον 63χρονο το απόγευμα της Δευτέρας.

Το παρών στην κηδεία έδωσαν 1.500 άτομα, κάτι το οποίο απαγορεύεται λόγω των μέτρων προστασίας για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού, αφού έχει αποφασιστεί όριο ατόμων στις κοινωνικές εκδηλώσεις.

Στον κόμβο της Μεσσήνης, μετά την κηδεία του 18χρονου, σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ Ρομά και ανδρών των ΜΑΤ, που βρίσκονταν στην περιοχή για να αποφευχθεί η ένταση.

Σύμφωνα με το messinialive.gr, οι αστυνομικοί δέχτηκαν επίθεση με πέτρες αλλά και καπνογόνα από ομάδες Ρομά, και απάντησαν με δακρυγόνα προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος που στρεφόταν εναντίον τους.

Η κυκλοφορία στον κόμβο εκείνη τη στιγμή διεξαγόταν κανονικά, με τους οδηγούς που έτυχε να περνούν από το σημείο, να προσπαθούν να απομακρυνθούν άρον άρον. Ο δρόμος έκλεισε για λίγη ώρα από την αστυνομία, με εκτροπή των οχημάτων, ενώ στη συνέχεια δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία, όταν και τερματίστηκαν τα επεισόδια.