Χανιά

Σε διαθεσιμότητα ο υπάλληλος της ΔΕΗ που βασάνισε σκύλο

Οι σοκαριστικές εικόνες από τον βασανισμό του άτυχου ζώου έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο υπάλληλος της ΔΕΗ που φέρεται να είναι υπεύθυνος για το βασανισμό ζώου στην Κρήτη.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης ζήτησε σήμερα από τη διοίκηση της Επιχείρησης να αντιμετωπίσει αμέσως το θέμα με όλη την αυστηρότητα που αρμόζει καθώς, όπως επισημαίνει, τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι δυνατόν να γίνονται ανεκτές σε μία σύγχρονη κοινωνία.

Σύμφωνα με πηγές της επιχείρησης, ο πρόεδρος της ΔΕΗ ζήτησε να κινηθούν άμεσα οι πειθαρχικές διαδικασίες για τον υπάλληλο που φέρεται να έχει διαπράξει την αποτρόπαια πράξη.

«Τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως καταδικαστέες. Με απόφαση του προέδρου ο συγκεκριμένος υπάλληλος τίθεται σε διαθεσιμότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η πειθαρχική και ποινική διερεύνηση της υπόθεσης», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.