Ιωάννινα

Κορονοϊός: κρούσματα σε βάπτιση με υπεράριθμους καλεσμένους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε για το περιστατικό, ο δήμαρχος της πόλης και ο περιφερειάρχης Ηπείρου.

Κρούσματα κορονοϊού σε βάπτιση, που έγινε στο Μέτσοβο καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες.

Η βάπτιση, όπου διαπιστώθηκαν συνολικά 5 κρούσματα κορονοϊού, έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το αντίστοιχο υγειονομικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση των νέων κρουσμάτων στο Μέτσοβο. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το «Πρώτο Θέμα», στην εκδήλωση έδωσαν το παρών περισσότερα άτομα από το ανώτατο επιτρεπτό όριο που έχει θέσει ο ΕΟΔΥ και η Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ).

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 τέθηκαν σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον κορονοϊό στον Δήμο Ιωαννίνων, καθώς εντός των διοικητικών ορίων του καταγράφονται αυξημένα επιδημιολογικά φορτία του ιού. Το ξενοδοχείο στο Μέτσοβο όπου έγινε η εκδήλωση μετά τη βάφτιση, έκλεισε για προληπτικούς λόγους, ενώ «λουκέτο» μπήκε και σε έναν γειτονικό φούρνο στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης των επαφών.

Ο δήμαρχος Μετσόβου, Κώστας Τζαφέας ενημερώθηκε από τις αρχές του ΕΟΔΥ για 4-5 κρούσματα που σχετίζονται με την βάπτιση, προσθέτοντας ότι ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία της ιχνηλάτησης. Από τη μεριά του ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης έκανε λόγο για 4 τουλάχιστον κρούσματα κορωνοϊού που σχετίζονται με την βάπτιση στενού συγγενικού του προσώπου.

Όπως είπε, ένα ζευγάρι που ήταν καλεσμένοι στη βάπτιση στο Μέτσοβο και είχαν ταξιδέψει πρόσφατα στην Αθήνα, έχοντας επισκεφτεί και το Ωνάσειο Καρδιολογικό Κέντρο για εξετάσεις, επέστρεψαν στα Ιωάννινα με συμπτώματα του κορωνοϊού. Παρ' όλα αυτά επέλεξαν να μην μπουν σε καραντίνα αλλά να πάνε στη βάπτιση στο Μέτσοβο και να καθίσουν σε ένα τραπέζι που ήταν σχετικά απομακρυσμένο από τα υπόλοιπα.

«Ρώτησαν τους γιατρούς και τους είπαν ότι ενδεχομένως τους "γυροφέρνει" κάποια γρίπη, οπότε δεν έδωσαν σημασία και ήρθαν στα βαφτίσια, όπου και κάθισαν σε ένα τραπέζι μακριά από τους υπόλοιπους καλεσμένους» εξήγησε σε δηλώσεις του ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης για τα κρούσματα κορωνοϊού σε βάπτιση στο Μέτσοβο.