Δωδεκανήσα

Καστελλόριζο: βραχογραφία της Παναγίας μετά την κόκκινη μπογιά από drone

Το έργο φιλοτεχνήθηκε από ζωγράφο - φίλο του παπά Γιώργη, που του έκανε την πρόταση.

Απάντηση στην πρόσφατη τουρκική προβοκάτσια στο Καστελόριζο, με τη ρίψη κόκκινης μπογιάς στη μεγάλη ελληνική σημαία που υπάρχει ζωγραφισμένη στον βράχο επάνω από το λιμάνι του νησιού, έδωσαν οι κάτοικοι με μία νέα επιβλητική… βραχογραφία.

Με πρωτοβουλία του παπά Γιώργη Μαλτέζου, που είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία ιερέας στο Καστελόριζο και έχει συνδέσει τη ζωή του με το νησί, αλλά και την υποστήριξη κατοίκων του νησιού που συνέδραμαν στην αγορά υλικών, φιλοτεχνήθηκε σε εσοχή ψηλού βράχου κοντά στο αεροδρόμιο, η μορφή της Παναγίας με την φράση – ευχή : «Η Παναγία μαζί μας».

Το έργο φιλοτεχνήθηκε από τον Ξανθιώτη ζωγράφο, Στράτο Μυλωνά, φίλο του παπά Γιώργη που του έκανε την πρόταση και αποδέχτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη.

«Ζωγράφισα την Παναγία, ανάμεσα στις σημαίες της Ελλάδας και του Βυζαντίου, για να προστατεύει το Καστελόριζο και όλη την Ελλάδα από εκει το νοτιότερο άκρο της πατρίδας μας» λέει στο protothema.gr ο Ξανθιώτης ζωγράφος Στράτος Μυλωνάς, επισημαίνοντας πως το εγχείρημα είχε δυσκολίες λόγω του δύσβατου του σημείου.

Το αποτέλεσμα άφησε ικανοποιημένους τους πάντες στο νησί, που συνεχίζουν να διατηρούν υψηλό το ηθικό, παρά τις τουρκικές προβοκάτσιες και προκλήσεις, που έχουν στοχοποιήσει το μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα που «χαλάει» τους νέο-οθωμανικούς σχεδιασμούς στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο παπά- Γιώργης, γέννημα θρέμμα του Καστελόριζου, διακονεί περισσότερα από 40 χρόνια στο νησί, επιτελώντας σημαντικό έργο προς όφελος της μικρής κοινωνίας. Για την προσφορά του μάλιστα τιμήθηκε δύο φορές στο παρελθόν, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, όταν αυτός επισκέφθηκε ο ακριτικό νησί.