Χίος

Νεκρός βρέθηκε ο αγνοούμενος ψαράς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικός επίλογος στο θρίλερ της εξαφάνισης του ψαρά, ο οποίος δεν είχε δώσει σημεία ζωής και τον αναζητούσε η οικογένειά του.

(φωτογραφία αρχείου)

Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ο 70χρονος ψαράς που αγνοείτο από το βράδυ της Τρίτης στη Χίο.

Εντοπίστηκε στην Βλυχάδα Καρδαμύλων και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο, που διενεργεί την προανάκριση, δόθηκε εντολή για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου του.