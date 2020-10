Κυκλάδες

Συναγερμός για την οικολογική καταστροφή στην Πάρο (εικόνες)

Πετρελαιοκηλίδα και νεκρά ψάρια στον κόλπο της Παροικιάς! Σοκάρουν οι εικόνες της καταστροφής.

Σε κατάσταση οικολογικού συναγερμού βρίσκεται ο θαλάσσιος χώρος του κόλπου της Παροικίας μετά την εκεί εμφάνιση πετρελαιοκηλίδων από το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.



Στο θαλάσσιο χώρο έχουν τοποθετηθεί ειδικοί αντιρρυπαντικοί σπόγγοι απορρόφησης του πετρελαίου. Στην περιοχή επίσης μπροστά από το εμπορικό λιμάνι, έχει στηθεί ειδικό αντιρρυπαντικό φράγμα.

Θλιβερό και αποκαλυπτικό συνάμα της οικολογικής καταστροφής που έχει συντελεστεί, είναι το γεγονός ότι οι κηλίδες πετρελαίου που έχουν εμφανιστεί στο θαλάσσιο χώρο της κεντρικής προβλήτας του λιμανιού της Πάρου φέρουν πάνω τους νεκρά επιπλέοντα ψάρια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις αρχές σχετικά με το πόθεν προέρχονται οι πετρελαιοκηλίδες ούτε φυσικά εκτίμηση για το μέγεθος της οικολογικής ζημίας που έχει υποστεί η θάλασσα στον κόλπο της Παροικίας.

Πηγή: parianostypos.gr