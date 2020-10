Μαγνησία

Φορτηγό χτύπησε 19χρονη (εικόνες)

Μια κοπέλα τραυματίστηκε όταν πήγε να περάσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο κέντρο του Βόλου το απόγευμα της Τετάρτης.

Το ατύχημα συνέβη όταν μία 19χρονη προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, απέναντι από το δημαρχείο της πόλης όταν χτυπήθηκε από φορτηγό. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που στο μπροστινό μέρος του φορτηγού άνοιξε τρύπα από το χτύπημα της κοπέλας στο κεφάλι.

Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο, μετέφερε την 19χρονη στο Νοσοκομείο του Βόλου, ενώ το Ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας Βόλου διεξάγει προανάκριση για τα αίτια που προκάλεσαν το ατύχημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η 19χρονη στάθηκε τυχερή πάνω στην ατυχία της καθώς η πρώτη διάγνωση κάνει λόγο για θλαστικά τραύματα στο μέτωπο.

Πηγή: TheNewspaper.gr