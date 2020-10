Αργολίδα

Ναύπλιο: μαζική εξόντωση αδέσποτων ζώων (Σκληρές εικόνες)

Πολλοί σκύλοι βρέθηκαν νεκροί, ενώ δεκάδες άλλοι αγνοούνται. Καταγγελία για μεταφορά των άψυχων ζώων με σκαπτικό μηχάνημα.

Θλίψη και οργή για τους φιλόζωους και κάθε λογικό άνθρωπο στο Ναύπλιο καθώς τουλάχιστον 8 σκυλιά βρέθηκαν νεκρά στην πόλη. Οι φωτογραφίες που παραθέτει ο Στέλιος Κυριακού σοκάρουν, ενώ όπως τονίζει ο πρόεδρος του Φιλοζωικού Συλλόγου Ναυπλίου «Οι Αδέσποτοι», υπάρχουν δεκάδες ακόμα που αγνοούνται.

Ο Στέλιος Κυριακού κάνει λόγο για αγέλες 20 και 30 ζώων στην πόλη, ενώ παράλληλα μιλά για «μακελειό» την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στον Άγιο Αναστάσιο, καταγγέλλοντας τον Δήμο Ναυπλιέων για την στάση του: «Στείλατε έναν φορτωτή που ο οδηγός του ούτε καν καταδέχτηκε να κατέβει και να βοηθήσει», σημειώνει χαρακτηριστικά. Και προσθέτει: «Μεταφέρατε τα άψυχα κορμάκια των ζώων σαν σκουπίδια. Δεν πίστευα στα μάτια μου όταν είδα το σκαπτικό μηχάνημα στο κέντρο της πόλης γεμάτο με νεκρά σκυλιά».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται μαζική εξόντωση αδέσποτων με φόλες στο Ναύπλιο, που θα επιδιώξει την ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία δημοτικού καταφυγίου σε συνεργασία με τον Δήμο Επιδαύρου, με την ελπίδα ότι έτσι θα λυθεί μέρος του προβλήματος.

Η ανάρτηση του Στέλιου Κυριακού

Αναφορικά με τα όσα εκτυλίχθηκαν και συνεχίζουν να εκτυλίσσονται ο πρόεδρος του Συλλόγου «Οι Αδέσποτοι» Στέλιος Κυριακού σημειώνει:

«Ντροπή και μόνο ντροπή μπορεί να νιώσει κάποιος που έχει φιλότιμο για τις εικόνες που αντικρίσαμε σήμερα στην πόλη μας. Παντού μυρωδιά θανάτου... Οχτώ τουλάχιστον νεκρά σκυλιά και δεκάδες αγνοούνται μέχρι αυτή την ώρα. Μόνοι μας και πάλι παλεύαμε. Οι σούπερ ζωόφιλοι του δήμου άφαντοι. Η πενταμελής επιτροπή του δήμου, άφαντοι και αυτοί. Τραγική ειρωνεία ότι το μακελειό συνέβη λίγες ώρες μετά τα πανηγυρικά posts του δήμου για την δράση του. Αλήθεια μπορεί να μας πει κάποιος πως είναι δυνατόν με τέτοια δράση από πλευράς του δήμου να υπάρχουν ακόμη αγέλες των είκοσι και των τριάντα ζώων στο κέντρο της πόλης; Μήπως να επανεξετάσετε τα νούμερα που δημοσιεύσατε; Αφού είστε τόσο ευαισθητοποιημένοι, πού ήσασταν στο μακελειό που έλαβε χώρα στις αποθήκες του δήμου (Κανελόπουλος) που σπαρτάραγαν τα ζώα στα χέρια μας; Πού ήσασταν στο μακελειό που έλαβε χώρα σήμερα στον Άγιο Αναστάσιο που σπαρτάραγαν τα ζώα και πάλι στα χέρια μας; Στείλατε έναν φορτωτή που ο οδηγός του ούτε καν καταδέχτηκε να κατέβει και να βοηθήσει. Μεταφέρατε τα άψυχα κορμάκια των ζώων σαν σκουπίδια. Δεν πίστευα στα μάτια μου όταν είδα το σκαπτικό μηχάνημα στο κέντρο της πόλης γεμάτο με νεκρά σκυλιά.

Σας παραθέτω μερικές από τις φωτογραφίες που βγάλαμε, με δάκρυα στα μάτια και τρεμάμενα χέρια. Κάνω έτσι μια απέλπιδα προσπάθεια να σας συγκινήσω και να σεβαστείτε επιτέλους τις τετράποδες ζωές που περιμένουν βοήθεια από εσάς. Αν δεν σας αγγίζουν τα ζώα σεβαστείτε τουλάχιστον τους δημότες, που τους έχετε χρεώσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν με ασφάλεια στους δρόμους και τους κάνετε και πρωτοσέλιδα κακοποίησης ζώων σε όλη την Ευρώπη».

Τι ανέφερε ο Δήμος Ναυπλιέων λίγες μέρες πριν

Το post του Δήμου Ναυπλιέων στο οποίο αναφέρεται ο Στέλιος Κυριακού παραπάνω, παρατίθεται ακολούθως:

«Σ’ ένα πολύ δύσκολο έτος, ο Δήμος Ναυπλιέων σε πλήρη συνεργασία με τους φιλόζωους εθελοντές και στον τομέα για τα ζώα συντροφιάς έδειξε αξιοθαύμαστη δράση με καθημερινές παρεμβάσεις. Εκτός του ότι τοποθέτησε ηλεκτρονική σήμανση σε 238 ζώα, προχώρησε και στα ακόλουθα:

έγιναν θεραπείες σε 90,

εξετάσεις σε 111,

εμβολιασμοί και αποπαρασιτώσεις σε 240,

νοσηλείες σε 40,

στειρώσεις αρσενικών και θηλυκών σκύλων σε πάνω από 120,

περιθάλψαμε 50 γάτες και

φτάσαμε στις 120 υιοθεσίες,

φιλοξενήθηκαν στις δομές που ο Δήμος έχει εξασφαλίσει 70 σκύλοι,

μεταφέρθηκαν με ασφάλεια εντός και εκτός του δήμου μας, μέσα στην καραντίνα οι περισσότερες από τις υιοθεσίες και τέλος,

Εξασφαλίσαμε την περίοδο του lockdown 1.5 τόνο κιλά ξηρά τροφή αποκλειστικά για τα ζώα που ήταν στους δρόμους και το έτος ακόμη δεν έχει τελειώσει.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Λέντζος με τα μέλη της πενταμελούς επιτροπής του Δήμου παραδίδουν εξαιρετική υπηρεσία σε ένα τεράστιο θέμα που είναι τα αδέσποτα ζώα. Σήμερα λοιπόν που τα ζώα μας έχουν την τιμητική τους δεσμευόμαστε για ακόμα περισσότερο έργο!

Η αδιαμφισβήτητη (τα δεδομένα από το site του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης επιβεβαιώνουν τα γραφόμενα) και συνεχής φροντίδα του Δήμου μας σε συνδυασμό με την συνεργασία των εθελοντών της Ζωοφιλική Ένωση Ναυπλίου είναι η εγγύηση για ακόμη περισσότερες δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των αγαπημένων μας ζώων συντροφιάς».

