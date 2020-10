Θεσσαλονίκη

Θρίλερ με πτώμα σε διαμέρισμα

Η έντονη δυσοσμία που αναδύονταν από διαμέρισμα ανησύχησε τη γειτονιά και ειδοποίησε την Αστυνομία. Τι εξετάζουν οι αρχές.

Το πτώμα μιας γυναίκας βρέθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης σε υπόγειο διαμέρισμα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του, ένοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν στην Αστυνομία έντονη δυσοσμία.

Όταν οι αστυνομικοί άνοιξαν την πόρτα του διαμερίσματος αντίκρισαν τη σορό της άτυχης γυναίκας σε προχωρημένη σήψη.

Όπως αποδείχτηκε ήταν η ένοικος του διαμερίσματος, η οποία είχε να δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Κυριακή.

Τα ίχνη αίματος στο δάπεδο της οικίας καθώς και κάποια πεσμένα έπιπλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ερευνούν το διαμέρισμα.

