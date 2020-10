Πρέβεζα

Δολοφονία με σκερπάνι: ένταση στα δικαστήρια για τον συζυγοκτόνο

Οργισμένοι οι συγγενείς της αδικοχαμένης 27χρονης, η οποία βρήκε τον θάνατο, με τον πιο σκληρό τρόπο, από τα χέρια του συζύγου της...

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το εφετείο Ιωαννίνων, όπου επρόκειτο να εκδικαστεί η υπόθεση της δολοφονίας , με σκερπάνι, μιας 27χρονης μητέρας από τον σύζυγό της τον Ιούνιο του 2017 στην Πρέβεζα.

Ο 34χρονος είχε καταδικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ιωαννίνων με ποινή ισόβιας κάθειρξης και για σήμερα είχε προγραμματιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, η οποία όμως αναβλήθηκε για τις 8 Απριλίου, λόγω κωλύματος του δικηγόρου του δράστη να παραστεί στο δικαστήριο .

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων παραβρέθηκε η οικογένεια του θύματος και συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία ξέσπασαν κατά του 34χρονου, ο οποίος είχε χτυπήσει στο κεφάλι και στον αυχένα με σκεπάρνι την άτυχη γυναίκα.

Ο πατέρας του θύματος στη θέα του δράστη άρχισε να φώναξε πως πρέπει να παραμείνει στη φυλακή και πως δεν έχει κανένα δικαίωμα να θέλει να βγει έξω από τη φυλακή.

Ο θείος της ανέφερε ότι ο δράστης τηλεφωνεί μέσα από τη φυλακή από άγνωστους αριθμούς πακιστανικού δικτύου απειλώντας οικείο περιβάλλον και μάρτυρες της αδικοχαμένης μητέρας πως αν βγει έξω θα τους σκοτώσει.

Πηγή: epirus-tv-news.gr