Δικηγόρος 55χρονου από τα Χανιά: πίστευε ότι μπορεί να στειρώσει τον σκύλο μόνος του

Τι είπε ο δικηγόρος του 55χρονου που κατηγορείται ότι ακρωτηρίασε τον σκύλο του. Η εμφάνιση του ιδιοκτήτη στις Αρχές και το πρόστιμο που του βεβαιώθηκε.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων παρουσιάστηκε ο 55χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου που κακοποιήθηκε στα Κουνουπιδιανά.

Στον 55χρονο, ο οποίος έφθασε στο Αστυνομικό Μέγαρο, μετά την παρέλευση του αυτοφώρου, βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ, ενώ ο φάκελος της δικογραφίας έχει διαβιβαστεί στην Ασφάλεια Χανίων.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του έκανε λόγο για ανθρωποφαγία του πελάτη του, ενώ τόνισε ότι στην κατάθεσή του ο υπάλληλος της ΔΕΗ υποστήριξε ότι προσπάθησε να κάνει μόνος του στείρωση στον σκύλο του.

“Πίστευε ότι μπορεί να στειρώσει μόνος τον σκύλο του. Αυτό προσπάθησε να κάνει. Όταν είδε τι συνέβη, ο ίδιος τον πήγε στον κτηνίατρο”, αναφέρει ο δικηγόρος του.

Όπως προσθέτει, η κατάθεση του πελάτη του δεν ήταν παρά λίγες μόνο γραμμές, ακριβώς γιατί δεν είχε πολλά να πει, πέρα από το τι ακριβώς συνέβη.

Να σημειωθεί ότι ο δικηγόρος του 55χρονου σχολίασε στο Parakritika.gr ότι η εντολή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Κώστα Χατζηδάκη, για να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο πελάτης του βασίστηκε σε… βασιλικό διάταγμα.

Την ίδια ώρα πάντως μετά και το θλιβερό περιστατικό, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης προανήγγειλε αυστηροποίηση των ποινών για τους βασανιστές ζώων.

