Θεσσαλονίκη

Τροχαίο ατύχημα με σχολικό λεωφορείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σχολικό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το πρωί της Παρασκευής, στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν ένα σχολικό λεωφορείο με ένα αυτοκίνητο που συγκρούστηκαν, στη συμβολή των οδών Ωραιοκάστρου και Ψαρρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές και δεν τραυματίστηκε κανείς.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για την καταγραφή και τα οχήματα αναχώρησαν από το σημείο.