Λέσβος

Πλημμύρισε ο καταυλισμός του Καρά Τεπέ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ισχυρή νεροποντή προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο προσωρινό ΚΥΤ της Λέσβου.

Βούλιαξαν στα λασπόνερα περιοχές του καταυλισμού του Καρά Τεπέ, μετά την ισχυρή νεροποντή που έπληξε την Πέμπτη τη Λέσβο.

Δεκάδες σκηνές πλημμύρισαν, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η διαμονή προσφύγων και μεταναστών.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η δυνατή και παρατεταμένη για πολλές ώρες βροχόπτωση αποτέλεσε την αιτία για να συγκεντρωθούν λιμνάζοντα ύδατα σε τρεις από τις συνολικά 15 οριοθετημένες περιοχές της δομής και ειδικότερα να πλημμυρίσουν 80 από τις 1.100 σκηνές που υπάρχουν. «Αυτονόητα μια προσωρινή δομή που κατασκευάστηκε σε λίγες ημέρες θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Προβλήματα, όμως, τα οποία άμεσα αντιμετωπίζονται», υπογραμμίζουν.

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που επιχειρούν στο πεδίο, σε συνεργασία με εθελοντές της Κοινωνίας των Πολιτών, έχουν ήδη προχωρήσει σε:

Μεταφορά των διαμενόντων σε σκηνές που πλημμύρισαν, σε κοινόχρηστους χώρους (rub halls), όπου και θα παραμείνουν μέχρι νεωτέρας.

Αποκατάσταση ή κατάργηση των 80 περίπου σκηνές που επηρεάστηκαν, καθώς ήδη έχουν αποχωρήσει 2,500 διαμένοντες από την προσωρινή δομή στο Μαυροβούνι και θα αποχωρήσουν επιπλέον 1,300 για μετεγκατάσταση στο εξωτερικό.

Διανομή αδιάβροχων καλυμμάτων προκειμένου να ενισχυθούν οι οροφές των σκηνών.

Επισήμανση των σημείων, όπου θα επικεντρωθούν τα έργα αποστράγγισης.

Άλλωστε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές: «τα έργα διαχείμασης (winterization) βρίσκονται σε εξέλιξη από την πρώτη στιγμή. Η αποτελεσματικότητα των πρώτων έργων υποδομής και προστασίας αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το συντριπτικό ποσοστό της δομής δεν επηρεάστηκε από την βροχόπτωση.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου κατέθεσε σχετικό Τεχνικό Δελτίο συνολικού ποσού 5.580.000 ευρώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί και άμεσα θα υλοποιηθούν τα έργα. Τα έργα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά τον εμπρησμό στη Μόρια, η Κυβέρνηση κλήθηκε να αντιμετωπίσει μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία και τη δημόσια ασφάλεια. Ανταποκρίθηκε σε ελάχιστο χρόνο, ενώ έργα υποδομής και προστασίας βρίσκονται σε εξέλιξη από την πρώτη στιγμή.

Οι χθεσινές ζημιές στο Μαυροβούνι καταδεικνύουν την ανάγκη άμεσης υλοποίησης του έργου της νέας κλειστής/ελεγχόμενης δομής. Δομή που θα προσφέρει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, σύγχρονες εγκαταστάσεις και περισσότερη ασφάλεια».

Μπουρνούς (ΣΥΡΙΖΑ): Οι ιδεοληψίες της ΝΔ ναυάγησαν στις λάσπες του Καρά Τεπέ

Δριμεία επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής Λέσβου και αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μπουρνούς:

«Ένα φθινοπωρινό πρωτοβρόχι στη Λέσβο ήταν αρκετό για να βουλιάξει στις λάσπες το νέο Κέντρο του Καρά Τεπέ που στεγάζει 7.500 αιτούντες άσυλο. Ο κ. Μηταράκης αγνόησε προκλητικά τις προειδοποιήσεις για την ακαταλληλότητα του σημείου και τους υγειονομικούς κινδύνους, ενώ είχαν επισημανθεί και κραυγαλέες παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Αγνοήθηκε επίσης η εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι υπηρεσίες του Υπουργείου του για το πώς πρέπει να στήνονται οι καταυλισμοί για να μη βουλιάζουν στις λάσπες με την πρώτη βροχή. Ο κ. Μηταράκης και οι μετακλητοί του διοικούν στο πόδι και αυτοσχεδιάζουν στις πλάτες χιλιάδων ανθρώπων και ενός ολόκληρου νησιού.

Η ιδεοληπτική άρνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να αποσυμφορήσει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, για να μην στενοχωρήσει την εκλογική πελατεία της στην ηπειρωτική Ελλάδα, μαζί και η ύποπτη απροθυμία της να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετεγκαταστάσεις προσφύγων στα κράτη-μέλη, οδηγούν από τη μια καταστροφή στην άλλη. Οι ιδεοληψίες τους βουλιάζουν στις λάσπες, το πρόβλημα είναι ότι παρασύρονται και οι ζωές χιλιάδων ανθρώπων».