Ελεύθερος και ο δεύτερος κατηγορούμενος για βιασμό 20χρονης

Για την υπόθεση είχε συλληφθεί και ένας 45χρονος και είχε αφεθεί ελεύθερος μετά την απολογία. Τι ισχυρίστηκαν οι δύο άνδρες στην απολογία τους. Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση της φοιτήτριας.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ο 34χρονος αλλοδαπός που κατηγορείται, ύστερα από καταγγελία 20χρονης φοιτήτριας, ότι την απήγαγε και τη βίασε.

Για την ποινική του μεταχείριση είχε προκύψει διαφωνία ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα. Πιο συγκεκριμένα, η 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης -ενώπιον της οποίας απολογήθηκε την περασμένη εβδομάδα- είχε την άποψη ότι θα πρέπει να κριθεί προφυλακιστέος, σε αντίθεση με την εισαγγελέα γνωμοδοτήσεων που πρότεινε να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο πακιστανικής καταγωγής άνδρας τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο. Οι δικαστές του Συμβουλίου ήραν τελικά την παραπάνω διαφωνία υπέρ της εισαγγελέως, επιβάλλοντας στον 34χρονο τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Για την υπόθεση είχε συλληφθεί 45χρονος συμπατριώτης του, που διώκεται μόνο για αρπαγή και είχε αφεθεί ελεύθερος μετά την απολογία του υπό τον όρο της καταβολής εγγυοδοσίας 1000 ευρώ.

Απολογούμενοι, οι δύο αλλοδαποί είχαν αρνηθεί τις εις βάρος τους πράξεις, ενώ ο 34χρονος που καταγγέλθηκε ότι προέβη στον βιασμό φέρεται να ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της καταγγέλλουσας.Η ιατροδικαστική εξέταση που προσκομίστηκε και περιλαμβάνεται στη δικογραφία φέρεται να κάνει λόγο για εκχυμώσεις και εκδορά στο σώμα της φοιτήτριας, που όμως από την υπεράσπιση ερμηνεύονται ότι δεν συνδέονται με βιασμό.

Για την παραπομπή τους ή μη σε δίκη θα αποφασίσει, με νέο βούλευμα, το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο.