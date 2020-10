Μεσσηνία

Δολοφονία Ρομά: προφυλακιστέος κρίθηκε ο 63χρονος

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Καλαμάτας, ο 63χρονος που κατηγορείται για τον φόνο του 18χρονου, που έγινε την περασμένη Δευτέρα στην κοινότητα Πιπερίτσα της Μεσσηνίας.

Καθ΄ όλη την διάρκεια της απολογίας του 63χρονου, έξω από το δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες συγγενείς και φίλοι του θύματος, ενώ η Αστυνομία είχε λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, για την αποτροπή τυχόν επεισοδίων.

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν και στην Εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών όπου 150 περίπου Ρομά έβαλαν φωτιά σε λάστιχα και κλείνοντας και τα δύο ρεύματα.

Η ομάδα των Ρομά απέκλεισε ήδη την Εθνική Οδό στο ύψος του Ζευγολατιού, ενώ αντίστοιχα επεισόδια έχουν ξεσπάσει και στα Εξαμίλια. Παράλληλα σημειώθηκαν επιθέσεις και στα οχήματα της Πυροσβεστικής.