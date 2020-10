Μαγνησία

ΙΧ ντεραπάρισε και κατέληξε σε χωράφι (εικόνες)

Από "θαύμα"¨σώθηκε η οδηγός του οχήματος, η οποία μετά την τροχαίο εγκλωβίστηκε στο ΙΧ της.

Από θαύμα σώθηκε μια γυναίκα οδηγός το απόγευμα της Παρασκευής όταν το όχημα το οποία οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε τέσσερις φορές.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η οδηγός με κατεύθυνση από Λάρισα προς Βόλο, και περίπου στο 51ο χλμ. του δρόμου έχασε τον έλεγχο του οχήματος της, με αποτέλεσμα η «κλούβα» να σταματήσει μετά από τέσσερις περιστροφές μέσα σε ένα χωράφι.

Τυχερή μέσα στην ατυχία της ωστόσο η ίδια κατάφερε να βγει αλώβητη από το αυτοκίνητο που μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, καθώς η ζώνη ασφαλείας που φορούσε της έσωσε τη ζωή.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η αστυνομία και επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, όπου εν τέλει δε χρειάστηκαν να επέμβουν μιας και η γυναίκα είχε ήδη απεγκλωβιστεί από την Αστυνομία.

Η 50χρονη οδηγός παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε θλαστικό κεφαλής στο μέτωπο, μεταφέροντας τη στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν από τη σύγκρουση υπέστη διάσειση.

Φωτογραφίες: thenewspaper.gr