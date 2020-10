Λέσβος

Κορονοϊός: Θετικός στον ιό 6χρονος μαθητής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανησυχία στην Μυτιλήνη για τα κρούσματα σε σχολεία. Θετικός και ένας μαθητής Λυκείου. Τι γίνεται με την Αστυνομία.

Δυο μαθητές θετικοί στον κορονοϊό διαπιστώθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή στην πόλη της Μυτιλήνης. Ο πρώτος είναι εξάχρονος μαθητής της Α τάξης του 15ου Δημοτικού σχολείου Μυτιλήνης. Ασθενής είναι και η μητέρα του η οποία έχει νοσήσει από την περασμένη Κυριακή. Ας σημειωθεί ότι ο μαθητής τις τελευταίες τρεις μέρες δεν πήγαινε στο σχολείο.

Ο δεύτερος είναι ένας 16χρονος μαθητής Λυκείου από τα τμήματα του 3ου Λυκείου που έκλεισαν από την περασμένη Δευτέρα μετά τη διαπίστωση της 59χρονης ασθενούς καθηγήτριας. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα προστασίας από τη νόσο το μεν τμήμα του μαθητή Λυκείου που στην ουσία έκλεισε από την Παρασκευή συνεχίζει να κάνει διαδικτυακό μάθημα.

Το δε τμήμα του μαθητή από το 15ο Δημοτικό Σχολείο έκλεισε για 15 μέρες και οι μαθητές του θα παρακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα. Και στις δυο περιπτώσεις ιχνηλατούνται οι επαφές των μαθητών.

Τι γίνεται στην Αστυνομία:

Στο μεταξύ πέντε έγιναν τα κρούσματα της νόσου του κορονοϊού μεταξύ Αστυνομικών της δύναμης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου. Μετά τους τέσσερις Αστυνομικούς, χθες νόσησε και ένας Συνοριοφύλακας. Ας σημειωθεί ότι ασθενεί και η σύζυγος του ενός Αστυνομικού, ενώ για την σύζυγο ενός άλλου Αστυνομικού εργαζόμενη σε σούπερ μάρκετ της Καλλονής αναμένεται το πόρισμα της εξέτασης της.

Πηγή: stonisi.gr