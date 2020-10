Ημαθία

Διάρρηξη- εξπρές στην Βέροια (βίντεο ντοκουμέντο)

Με μια απλή κίνηση οι δράστες παραβίασαν την πόρτα, ενώ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχαν φύγει απο το κατάστημα.

«Τρίτωσαν» οι διαρρήξεις καταστημάτων μέσα σε λίγες ημέρες στην Ημαθία, με τους δράστες στην τελευταία να "χτυπούν" μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Συγκεκριμένα γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής. δύο άντρες με κουκούλες παραβίασαν την κεντρική είσοδο αρτοζαχαροπλαστείου, επί της οδού Βενιζέλου, στην Βέροια, και μπήκαν στο κατάστημα.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός και δόθηκε σήμα στην εταιρία security που έχει την φύλαξη της επιχείρησης, ενώ ειδοποιήθηκε και η Aστυνομία.

Οι διαρρήκτες με γρήγορες κινήσεις έψαξαν για χρήματα, αλλά αναγάστηκαν καθώς ηχούσε ο συναγερμός να το βάλουν στα πόδια, χωρίς να προλάβουν να πάρουν απολύτως τίποτα, σύμφωνα με τις Αρχές.

Πηγη: laosnews.gr