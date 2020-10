Σάμος

Κορονοϊός - Σάμος: εκατοντάδες έλεχοι από τον ΕΟΔΥ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ποιοί κάτοικοι της πειροχής υποβλήθηκαν στα τεστ.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποιούν, από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, μαζικούς ελέγχους για Covid -19 στο νησί της Σάμου.

Συγκεκριμένα, διενήργησαν τεστ στο Γηροκομείο Βαθέος Σάμου (σε όλους τους τροφίμους και στο προσωπικό), στο Ηραίο, στο Πυθαγόρειο, καθώς και τεστ σε κεντρικά σημεία για το κοινό.

Ο συνολικός αριθμός των τεστ που πραγματοποιήθηκαν είναι 461, από τα οποία δεν βρέθηκε κανένα θετικό.

Επίσης, ο ΕΟΔΥ σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (ΕΕΣ) διανέμουν έντυπο ενημερωτικό υλικό και μάσκες προστασίας.