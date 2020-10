Φθιώτιδα

Επίθεση Ρομά σε περίπτερο και αυτοκίνητα (βίντεο ντοκουμέντο)

Ένταση και επεισόδια και στην Λαμία. στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας για τον θάνατο του 18χρονου διαρρήκτη στην Μεσσήνη.

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στη Λαμία, όταν ομάδες Ρομά συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο του 18χρονου ομόφυλου τους στη Μεσσηνία, ο οποίος έπεσε νεκρός όταν τον πυροβόλησε 63χρονος.

Αρχικά συγκεντρώθηκαν στη Λεωφόρο Ελευθερίας όπου έκαιγαν λάστιχα και φώναζαν συνθήματα, στη συνέχεια όμως η κατάσταση ξέφυγε.

Στην περιοχή της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, επιτέθηκαν σε ένα περίπτερο, όπως έχει καταγραφεί και σε βίντεο - ντοκουμέντο.





Οδηγοί και επιβάτες έζησαν πραγματικά τον τρόμο στον κυκλικό κόμβο της ΠΕΛ, στην είσοδο της πόλης, όταν ξαφνικά δέχτηκαν επίθεση από εξαγριωμένους Ρομά με ρόπαλα και λοστούς.

Έσπασαν παράθυρα από αυτοκίνητα και προκάλεσαν αρκετές υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Μάλιστα μέσα σε ένα αυτοκίνητο ήταν και ένα μικρό παιδάκι δεμένο στο κάθισμα.

Ρομά άναψαν φωτιές και φώναζαν συνθήματα ζητώντας δικαιοσύνη για τον 18χρονο Χρήστο, που σκότωσε 63χρονος στην Πιπερίτσα του Δήμου Μεσσήνης, την περασμένη Δευτέρα.

