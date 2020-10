Θεσσαλονίκη

Διαρρήκτης συνελήφθη μόλις αφέθηκε ελεύθερος

Πλούσιο… ενεργητικό για τον άνδρα που κατάφερε να συλληφθεί δύο φορές σε τρεις μέρες.

Σειρά συλλήψεων πραγματοποίησαν το τελευταίο 24ώρο οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας, Αστυνομίας, Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Τροχαίας, Αλλοδαπών και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν σε αυτόφωρες συλλήψεις 34 ατόμων, για διάφορα αδικήματα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση σύλληψης 44χρονου Έλληνα ο οποίος την 9-10-2020, αφού έσπασε τους υαλοπίνακες δύο καταστημάτων στην περιοχή της Καλαμαριάς, εισήλθε στο εσωτερικό τους και αφαίρεσε χρηματικά ποσά και ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές.

Ο ίδιος είχε συλληφθεί δύο μέρες νωρίτερα, αφού είχε διαρρήξει 14 καταστήματα στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Αυτόφωρο πέρασαν:

11 άτομα για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης και ναρκωτικών δισκίων. Σημειώνεται ότι, αλλοδαπός εκ των δραστών, κατά τον έλεγχο επέδειξε πλαστό έγγραφο, ενώ σε 28χρονο ομοεθνή του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο του Κ.Ο.Κ. καθώς στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

2 άτομα για περιπτώσεις κλοπής.

5 άτομα για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών σε τρείς διαφορετικές περιπτώσεις.

Μεταξύ αυτών και 24χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες χθες (09-10-2020), στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά, να μεταφέρει με επιβατικό αυτοκίνητο επτά αλλοδαπούς (2 ενήλικες – 5 ανήλικοι) που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια. Στην προσπάθειά του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα και προσέκρουσε σε οικία στο χωριό Καβαλλάρι. Από την πρόσκρουση δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι το όχημα μεταφοράς ήταν κλεμμένο.

Χαρακτηριστική επίσης είναι και η περίπτωση σύλληψης ενός Έλληνα και δύο αλλοδαπών, οι οποίοι συνελήφθησαν επ΄αυτοφώρω να μεταφέρουν παράνομα αλλοδαπό άντρα που στερείται παντελώς ταξιδιωτικών εγγράφων και τίτλων ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής νόμιμης εισόδου και παραμονής στη χώρα. Επιπρόσθετα, σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή, καθώς υπήρξε καταγγελία για κράτηση του παθόντα παρά τη θέλησή του εντός οικήματος σε άγνωστη τοποθεσία του Νομού.

12 άτομα για παράνομη παραμονή στη χώρα, καθώς στερούνταν σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων.

3 άτομα για παράβαση του Νόμου περί Όπλων.

1 άτομο το οποίο κατελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.