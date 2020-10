Θεσσαλονίκη

Παράσυρση πεζής από μοτοσικλέτα (εικόνες)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου με μοτοσυκλέτα να παρασύρει μία πεζή γυναίκα.



Ειδικότερα, σύμφωνα μεπληροφορίες και όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, μια γυναίκα, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ κινούταν πεζή παρασύρθηκε από δίκυκλη μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Το τροχαίο σημειώθηκε επί της οδού Αγγελάκη, στο ύψος της.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ενώ τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα παρείχαν, μέχρι να φτάσουν διασώστες, πλήρωμα της Πυροσβεστικής υπηρεσίας που έτυχε να περνά από το σημείο.

Πηγή: GRTimes.gr