Θεσσαλονίκη

Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα εισαγωγής και διακίνησης κάνναβης (εικόνες)

Χειροπέδες σε πέντε άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί. Η δράση του κυκλώματος και τα ευρήματα της Αστυνομίας.

Διεθνές κύκλωμα εισαγωγής και διακίνησης κάνναβης εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κιλκίς. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια οργανωμένων επιχειρήσεων που έγιναν στις περιοχές της Τούμπας και της Σταυρούπολης συνελήφθησαν πέντε άνδρες ηλικίας 31, 35, 43, 52 και 60 ετών.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, σημαντικό στέλεχος του κυκλώματος, αποτελούσε ο 52χρονος, με ρόλο την οργάνωση της εισαγωγής ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών από άλλη χώρα, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη της συμμορίας είχαν ως ρόλο την παραλαβή, μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των ποσοτήτων εντός της ελληνικής επικράτειας.

Στις έρευνες που έγιναν σε δύο αυτοκίνητα, που χρησιμοποιούσαν μέλη του κυκλώματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 129 δέματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 139 κιλών και 258 γραμμαρίων, που βρίσκονταν μέσα σε ταξιδιωτικούς σάκους, πέντε δέματα κατεργασμένης κάνναβης συνολικού βάρους 510 γραμμαρίων, ένα πλαστικό μπουκάλι που περιείχε χασισέλαιο μικτού βάρους 352 γραμμαρίων και δύο κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνταν για τις παράνομες συναλλαγές.

Επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7.185 ευρώ, ποσό που προέρχεται από εμπορία ναρκωτικών ουσιών, 88 φυσίγγια, ένα όπλο, εννιά κινητά τηλέφωνα και έξι πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, σύστημα καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης (υδροπονικής μεθόδου) με σκοπό τη συγκομιδή ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης για περαιτέρω διακίνηση, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, και έξι οχήματα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της συμμορίας για την απόκρυψη και μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών και ως μέσα διευκόλυνσης του κυκλώματος.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.