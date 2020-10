Χανιά

Τροχαίο –σοκ στη Γεωργιούπολη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν οι εικόνες από τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Εθνική Οδό Χανίων – Ρεθύμνου, στο ύψος της Γεωργιούπολης.

Στο τροχαίο, που έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενεπλάκησαν δύο οχήματα, το ένα εκ των οποίων ανετράπη.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός δύο ατόμων, μίας γυναίκας και ενός άνδρα.

Για τον απεγκλωβισμό των οδηγών επιχείρησε η Πυροσβεστική.

Τα τραυματισμένα άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Τα αίτια που προκάλεσαν το συμβάν ερευνώνται.

Πηγή: zarpanews.gr