Θεσπρωτία

Μαθητές Δημοτικού βρήκαν και παρέδωσαν πορτοφόλι με πάνω από 700 ευρώ

Δεν μπήκαν στον "πειρασμό" να κρατήσουν τα χρήματα οι λιλιπούτειοι φίλοι.

"Μαθήμα τιμιότητας" παρέδωσαν τέσσερις μαθητές του 1ου Δημοτικού σχολείου Παραμυθιάς στην Θεσπρωτία, οι οποίοι βρήκαν πορτοφόλι γεμάτο χρήματα και έτρεξαν να το παραδώσουν.

Οι λιλιπούτειοι φίλοι βρήκαν το πορτοφόλι το απόγευμα της Παρασκευής στην παιδική χαρά του περιφερειακού Αγίου Δονάτου και διαπίστωσαν ότι είχε μέσα περισσότερα από 700 ευρώ και διάφορα προσωπικά έγγραφα. Όμως, δεν μπήκαν ούτε στιγμή στον πειρασμό να τα κρατήσουν.

Έτσι, μετέβησαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και παρέδωσαν το πορτοφόλι, εισπράττοντας τα μπράβο τόσο από τους αστυνομικούς, όσο και από τον ιδιοκτήτη ο οποίος έφτασε μόλις τον ειδοποίησαν και το παρέλαβε.