Εύβοια

Θρήνος για νεαρή εγκυμονούσα

Αιφνίδιος θάνατος για νεαρή εγκυμονούσα μητέρα μπροστά στην οικογένειά της.

Τις αισθήσεις έχασε μία νεαρή έγκυος γυναίκα, κατά τη διάρκεια οικογενειακού γεύματος, στη Χαλκίδα.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την 28χρονη και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο, όπου και διασωληνώθηκε.

Δυστυχώς, λίγο αργότερα η νεαρή, μητέρα ενός μικρού παιδιού, ενώ δεν τα κατάφερε ούτε το έμβρυο που κυοφορούσε.

Ως πιθανότερη αιτία για τον ξαφνικό θάνατο της γυναίκας φαίνεται το πνευμονικό οίδημα.

