Δωδεκανήσα

Μηχανάκι παρέσυρε ανήλικη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός.

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού, σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στην Κάλυμνο.

Ειδικότερα, μηχανάκι που οδηγούσε ένας 33χρονος παρέσυρε μία ανήλικη πεζή στην παραλιακή οδό «Ποθίας», με αποτέλεσμα να την τραυματίσει.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο, ενώ μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του δικύκλου δεν είχε άδεια οδήγησης

Ο 33χρονος συνελήφθη από το Λιμεναρχείο Καλύμνου, που διενεργεί την προανάκριση, ενώ του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.