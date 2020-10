Σάμος

Εργατικό δυστύχημα για πατέρα δυο παιδιών

Τραγωδία μετά από την πρόσκρουση βαμβακοσυλλεκτικής μηχανής σε εναέριο καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ.

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Αλιστράτη Σερρών.

Συγκεκριμένα, στις 11 και 45 το πρωί, βαμβακοσυλλεκτική μηχανή που οδηγούσε 51χρονος, προσέγγισε κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης εναέριο καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ.

Την στιγμή εκείνη, ένας 41χρονος άνδρας, βουλγαρικής καταγωγής και πατέρας δύο παιδιών, που βοηθούσε στις εργασίες, φέρεται να έπιασε κάποιο μεταλλικό σημείο της μηχανής, με αποτέλεσμα να πάθει ηλεκτροπληξία και να χάσει τη ζωή του.

Ο άτυχος εργάτης μεταφέρθηκε με ΙΧ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.