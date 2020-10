Ηράκλειο

Στο νοσοκομείο ανήλικος -θύμα ξυλοδαρμού από τον πατέρα του

Σοκάρει η υπόθεση ξυλοδαρμού ανηλίκου από τον πατέρα του. Συγκινεί ο 10χρονος.

Στο ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται ένα αγοράκι 10 ετών, το οποίο έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον πατέρα του, πριν από λίγες μέρες.

Το βίαιο περιστατικό εκτιλύχθηκε στην Αμμουδαρά και όταν οι γείτονες το αντιλήφθηκαν, κάλεσαν την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και οδήγησαν τον 45χρονο Σύρο και το ανήλικο παιδί του στο Τμήμα, όταν όμως διαπίστωσαν την κατάσταση του παιδιού, κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Ο 10χρονος κούτσαινε, είχε εκδορές στο κεφάλι και μώλωπες στα χέρια και τα πόδια κι έτσι, το ασθενοφόρο το μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του έγιναν ράμματα. Το παιδί παραμένει νοσηλευόμενο.

Ο 45χρονος που συνελήφθη για κακοποίηση του 10χρονου δεν μιλάει καλά ελληνικά, ωστόσο αυτό που κατάλαβαν οι αστυνομικοί ήταν ότι ισχυρίστηκε ότι χτύπησε το αγοράκι επειδή έβλεπε βίντεο στο youtube. Μάλιστα από τις μέχρι τώρα έρευνες των αρχών δεν προκύπτει άλλο περιστατικό κακοποίησης του 10χρονου στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο αυτό να αποκλείεται.

Από την άλλη ο 10χρονος που ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από τον ίδιο του τον πατέρα ήταν τρομοκρατημένος και φώναζε στους αστυνομικούς «θέλω το μπαμπά μου, μην μου τον πάρετε, ήμουν άτακτος γι’ αυτό με έδειρε».

Το αγοράκι έχει εξεταστεί από παιδοψυχίατρους, ενώ τραγικότερη διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός πως τα άλλα δύο μέλη της οικογένειας, η μητέρα και η αδερφή του 10χρονου, σκοτώθηκαν πατώντας νάρκη στη Συρία.

Από τότε ο ανήλικος έχει μοναδικό στήριγμα τον πατέρα του, από τα χέρια του οποίου κακοποιήθηκε.