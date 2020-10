Σέρρες

Νεκρός στρατιωτικός από έκρηξη στο διαμέρισμά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρευνες από το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του Στρατού.

Ενας στρατιωτικός βρέθηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμα του, στη Σκοτούσσα Σερρών.

Πρόκειται για αρχιλοχία που υπηρετούσε στην 387 ΠΑΠ – 387 προκεχωρημένη αποθήκη πυρομαχικών στο Παλιόκαστρο Σερρών. Άγαμος και χωρίς παιδιά.

Η εικόνα που αντίκρυσαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα του διαμελισμένου 42χρονου στρατιωτικού, δείχνει πως ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα, πιθανότατα από έκρηξη, καθώς ολες οι τζαμαρίες ήταν σπασμένες.

Ανδρες από το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, θα ερευνήσουν την οικία προκειμένου να διαπιστώσουν τι είδους εκρηκτική ύλη μπορεί να είχε στο σπίτι του το θύμα.